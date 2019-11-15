ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест», который работал с 1990 года

Зарегистрированный в Дагестане банк «Кредитинвест» лишился лицензии. Решение об отзыве Центробанк опубликовал 15 ноября.

Банк работал с 1990 года. Согласно информации на сайте, клиентами были крупные компании Дагестана, в их числе — ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго», ООО «Горская строительная компания», «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа», ОАО «Даггаз», ОАО «Сулакэнерго».

Как сообщили в ЦБ, кредитная организация нарушала нормы закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Руководство банка не исполняло требования регулятора, несмотря на несколько предупреждений.

Уставной капитал банка — 155 млн руб. По итогам первого полугодия 2019 года ООО КБ «Кредитинвест» занимал 398 место по активам и 242 место по финансовому результату в России. Банк входит в систему обязательного страхования вкладов.



