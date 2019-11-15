«Ягуар» экс-хоккеиста СКА спалили после дорожного конфликта. Предполагаемый пироман не стерпел обиды

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в поджоге машины бышего хоккеиста СКА Пахрудина Гимбатова. Задержанный за расправу с «Ягуаром» петербуржец припомнил спортсмену дорожный конфликт.

Как ранее сообщала «Фонтанка», люксовый седан Jaguar XF горел в четвертом часу утра 13 октября у дома №155 по Московскому проспекту. Автомобиль выгорел частично, тем не менее, ущерб составил 1,4 млн рублей. Во владельце полиция узнала 32-летнего Пахрудина Гимбатова, воспитанника петербургского хоккея. Карьеру тот начинал в СКА, к настоящему времени уже ее закончил.

Наше издание публиковало кадры поджога, а это был именно он. На кадрах отчетливо было видно, как к «Ягуару» подъехал мотоциклист в шлеме, бросил бутылку с зажигательной смесью. Вспыхнувшее пламя едва не опалило его самого: мужчина отскочил и убежал.





По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), спустя месяц после совершенного преступления сотрудники уголовного розыска приехали в квартиру на 8-й линии Васильевского острова. Их интересовал хозяин — 48-летний Сергей Михайлов. Полиция уверена, что именно он подпалил машину хоккеиста. А поводом стал дорожный конфликт. Как считает следствие, Михайлов выследил Гимбатова, установил, где тот паркуется, купил бензин, перелил его в пластиковую емкость и совершил свой «акт мести».

Петербуржец отпущен под подписку о невыезде. Мужчина официально не имеет места работы. Со статьями Уголовного кодекса знаком неплохо, еще с советских времен. В основном речь шла о кражах, но есть и статья за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.