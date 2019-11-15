ЛГБТ-фестиваль из отеля Sokos выгнали будущие педиатры. Звонившего искали вместе с ФСБ

Звонок в экстренные службы о заминировании отеля Sokos на Васильевском острове в Петербурге во время проведения гей-фестиваля «Бок о бок» был совершен с телефона без сим-карты. С помощью федеральной службы безопасности полицейские нашли, где стоял лжеминер.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), постояльцев отеля Sokos в Биржевом переулке вчера вечером выгнал голос в трубке, который сообщил о заминировании нескольких помещений на разных этажах отеля. Он также обещал, что будет много погибших. К утру 15 ноября полиции и ФСБ удалось установить, что звонили с телефона без сим-карты: аппарат может совершать звонки в экстренные службы. Владелец трубки, судя по сигналам, находился на территории первого корпуса 63-го дома по проспекту Энгельса. Там, говорят различные карты, находится общежитие Государственного педиатрического медицинского университета.

Помещения отеля проверяли около двух часов, вернуться в номера постояльцам разрешили в 21.00, на тот момент посетители фестиваля «Бок о бок» разъехались. По данным правоохранительных органов, эвакуировано было 100 человек, организаторы фестиваля накануне сообщали, что на улице оказались около трех сотен горожан и несколько европейских консулов.



