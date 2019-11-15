Продавщица продуктового сняла на видео шаткую попытку мужчины в форме ДПС купить шоколадное яйцо. Полиция опознала своего

Два нетвёрдо стоящих на ногах мужчины в форме ДПС изумили сотрудницу продуктового магазина в городе Артём Приморского края. Камера смартфона запечатлела неудачную попытку купить шоколадное яйцо, в кадре отчётливо мелькают звездочки лейтенантского погона.

Видеозапись, на которой полиция Приморья с сожалением опознала своих сотрудников, появилась в социальных сетях. На ней двое мужчин в форме сотрудников ДПС пошатываясь ходят вокруг автомобиля, один из них открывает машину, второй неуверенной походкой направляется в магазин. «Еле на ногах стоят, еще и за рулём», – комментирует сцену женщина. Дальше камера снимает неудачную попытку одного из героев видео купить шоколадное яйцо. При этом он говорит неразборчиво, а необходимость оплатить товар ставит мужчину в тупик.

Как сообщили 15 ноября в пресс-службе регионального УМВД, по факту публикации видео проводится проверка. Личности участников установлены, они временно отстранены от работы.

«По итогам служебной проверки будет решаться вопрос об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – отмечает полиция.



