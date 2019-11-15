«Сумасшедший» ноябрь подарил Петербургу очередной температурный рекорд

Очередной температурный рекорд побит в Петербурге. День 14 ноября стал самым теплым за историю метеонаблюдений.

О том, что в Северной столицы обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Теперь его значение для 14 ноября составляет +9,9°. Это на 0,3° выше прежнего достижения 2005 года», – отметил он в Facebook.

Ранее температурный рекорд был побит 10 ноября. Он составил +9,6°.





Напомним, необычно теплый ноябрь в городе установился за счет атлантических циклонов, которые приносят на берега Невы теплый воздух. Температура выше средней примерно на 5 градусов. Значительно теплее ив Финляндии. Местные метеорологи сулят, что не похолодает ближайшие четыре недели.