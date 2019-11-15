Священник сбил беременную женщину на «зебре» в Клинцах. Епархия отреагировала

Священнослужитель стал участником ДТП в городе Клинцы Брянской области. Клинцовская епархия отреагировала на это событие, выразив «искреннее сочувствие и соболезнование пострадавшим в ДТП».

Как пишет 15 ноября издание «Наш Брянск», ДТП случилось 13 ноября в тёмное время суток: минивэн Hyundai Grand Starex, за рулем которого находился 57-летний священник, сбил 39-летнюю женщину, когда она переходила через дорогу в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. «Батюшка на сером микроавтобусе. Мы с мамой шли, и прямо у нас на глазах он сбил женщину беременную и дочку её. Мы сразу скорую вызвали. Скорая приехала, женщину погрузили и увезли. Девочка вместе с ними поехала», – цитирует местное издание «Город ТВ» слова очевидицы.

«Управляющий епархией епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир и весь клир усердно молится о здравии и благополучии претерпевших и продолжающих претерпевать страдания в результате этого трагического происшествия», – сообщается на сайте епархии. Вряд ли имел место злой умысел или грубое нарушение ДТП со стороны священника: он управлял автомобилем в трезвом состоянии, а пешеходный переход плохо освещён. «Пожалуй, любому горожанину, знакомому с крайне сложной дорожной ситуацией на месте происшествия, увы, будет несложно представить себя как на месте пострадавших пешеходов, так и водителя», – отмечается в сообщении.

По результатам расследования данного происшествия компетентными органами, добавляют в епархии, по отношению к священнику будет принято «решение о мерах канонического характера».



