СМИ: В Москве произошел взрыв в жилом доме. Вынесло перегородки между квартирами, горели балконы на трех этажах

Взрыв и пожар произошли в доме на западе Москвы утром 15 ноября. Спасатели эвакуировали 50 человек.

Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В результате взрыва обрушились межквартирные перегородки и начался пожар. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Источник в экстренных службах также сообщил о двух пострадавших и 50 эвакуированых жильцах. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, на 5, 6 и 7 этажах дома загорелись балконы.

«Пожар ликвидирован, его площадь составила 60 кв. м», – сообщили в ведомстве.

О причинах происшествия пока ничего не сообщается.



