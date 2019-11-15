WSJ: США пытаются заставить Египет отказаться от покупки российских Су-35. По традиции начали с санкций

Власти Египта получили письменное предупреждение от Пентагона и Госдепартамента США. Каиру пригрозили санкциями в случае покупки российских истребителей Су-35, пишет 15 ноября Wall Street Journal.

О контракте на поставку боевых машин в апреле этого года стало известно «Коммерсанту». Официально информация не подтверждалась, но источники газеты утверждали, что Россия в 2020-2021 годах должна поставить «свыше двух десятков» самолётов на сумму около 2 млрд долларов.

По информации Wall Street Journal, в отправленном в среду письме госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку по российским Су-35.

«Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту», – цитирует издание текст послания. В письме, которое совпало с визитом в Каир министра обороны России Сергея Шойгу, также содержались угрозы санкций.

Параллельно США пытаются договориться с Турцией, которая приобрела у России четыре дивизиона комплексов С-400 «Триумф». Против Анкары уже ввели санкции. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп посулил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану 100 млрд долларов и отмену ограничений за отказ от российских ЗРК. Американская сторона неоднократно предупреждала Турцию о недопустимости закупок российского вооружения. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару.



