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15.11.2019 07:51
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Уголовное дело возбуждено в отношении судмедэксперта, нашедшего алкоголь в крови сбитого мальчика

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП под машиной полицейского в Кировской области, сообщает 15 ноября «Коммерсантъ».

Как говорится в постановлении о возбуждении дела, Насонов, проводя экспертизу, нарушил несколько должностных норм и инструкций. Он провёл вскрытие на два дня позднее срока, отправил кровь на анализ с опозданием на три дня, должен был взять «кусочки внутренних органов и тканей, мочу, волосы с головы и кровь», но взял только кровь.

«Он подписал экспертное заключение, а это уже официальный документ. Тем более он написал ошибочную причину смерти – якобы ребенок умер от алкоголемии, а не от травм», – рассказал представитель семьи погибшего ребёнка. По его мнению, действия судмедэксперта подпадают под статью 307 УК РФ («Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»). Между тем, по данным RT, сбивший ребёнка полицейский Сергей Меньшиков проходит в качестве свидетеля и продолжает службу в МВД.

В июле мальчик выехал на велосипеде на проселочную дорогу в Кировской области, где его сбил действующий сотрудник полиции. Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). В октябре глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.


На днях закончилась другая история о ДТП с «пьяным мальчиком». Сбившая шестилетняя ребёнка в апреле 2017 года жительница Балашихи Ольга Алисова вышла на свободу после отбытия срока в колонии-поселении. Она провела в заключении два года из трёх, на которые изначально ее приговорил Железнодорожный суд Московской области. Сразу после освобождения 11 ноября женщина, по данным «Газеты.Ru», уехала в родной город Балашов Саратовской области. Судмедэксперт по этому делу получил 10 месяцев исправительных работ.

 

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