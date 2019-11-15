«Это вызывает ажиотаж в салоне». Посадивший А321 на кукурузном поле пилот перестал представляться пассажирам
Вернувшийся к работе пилот «Уральских авиалиний» герой России Дамир Юсупов, посадивший аэробус А321 в кукурузное поле, летает инкогнито. Причины, почему он перестал представляться пассажирам перед началом полета, он назвал 15 ноября телеканалу «КТВ-Луч».
Пилот объяснил, что после аварийной посадки, пассажиры начали слишком бурно реагировать на его имя. «Это вызывает ажиотаж в салоне», — пояснил Юсупов. Он рассказал, что попробовал традиционно представиться пассажирам во время одного из рейсов, однако самолет попал в турбулентность, лайнер застрясло, а в салоне началось излишнее волнение. «Это довольно частое явление, вдруг, вызвало среди пассажиров особый трепет. Ведь люди сразу вспомнили, что лайнером управляет попавший в чрезвычайную ситуацию пилот», – поделился Юсупов.
После этого пилот перестал называть свое имя, чтобы люди летали спокойно.
Дамир Юсупов вернулся к полётам в сентябре, пройдя все необходимые обследования.
Справка:
Самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, совершил аварийную посадку 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковский. При взлете лайнер столкнулся со стаей птиц, оба двигателя лайнера отключились, один загорелся. Экипаж смог удачно посадить судно на кукурузном поле в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. 16 августа президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России обоим пилотам – Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, в также вручил Ордена Мужества всем бортпроводникам.