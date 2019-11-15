«Суммарный залп вырастет до 168 ракет». Украинский адмирал подсчитал российские «Калибры» в Чёрном море

Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Крыму новые корабли и подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». Суммарный залп ракет возрастет более чем вдвое к концу 2020 года, заявил командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко. Его слова 15 ноября приводит пресс-служба Минобороны Украины.

Во время выступления на Международной конференции по морской безопасности в Одессе Воронченко рассказал, что за пять лет Россия сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия. «Суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет», – заявил Воронченко.

Он добавил, что в Крыму усилена система противоракетной обороны, на вооружении стоят зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», а истребители и бомбардировщики пополнили авиационный парк.

Ответом Киева, как утверждает адмирал, должно стать восстановление военно-морских возможностей украинского флота, наращивание корабельно-катерного состава и «качественное сотрудничество» со странами НАТО. Ранее Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 якобы отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе во время учений.

Крылатые ракеты «Калибр» изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень». Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится «Великий Новгород», так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров.



