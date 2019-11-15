Только растительные компоненты. В России могут запретить водку с золотом, ванилином и мёдом

В России могут запретить производство водки с элементами нерастительного происхождения и синтетическими ароматизаторами. Об этом 15 ноября пишут «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

По данным издания, вступающий в силу в 2021 году техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запрещает добавлять в водку золотые и серебряные хлопья, медали, марки, ванилин и мед. При этом действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более трех грамм. Позволяется использовать только пищевое сырье и растительные компоненты. Производители уже обратились с просьбой скорректировать это положение.

Ранее Минфин предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья – с 1 января 2020 года она может вырасти на 16%, до 57 рублей за литр безводного спирта.

В России устанавливаются минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Сейчас МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк – 388 рублей. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.



