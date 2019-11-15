Майор ФСБ захотел отдохнуть два месяца и случайно выдал государственную тайну

Майор пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму случайно разгласил суду секретную информацию. Чекист спорил с работодателем из-за дополнительных выходных, которые в итоге получил в комплекте со строгим выговором.

Подробности дела 15 ноября сообщает «Коммерсантъ». Как пишет издание, летом 2018 года начальник 2-го радиотехнического поста одной из погранзастав полуострова обратился в Крымский гарнизонный военный суд с иском. В нем он указал, что командование задолжало ему 61 выходной день за переработки. Ответчик — погрануправление ФСБ — пояснил, что выходные майору уже предоставлены, после чего тот отказался от требований. Однако командование обратило внимание, что в исковом заявлении майор указал не только условный, но и реальный номер части, в которой служит. Таким образом он нарушил федеральный закон «О государственной тайне», а также ведомственную инструкцию ФСБ.

За разглашение секретных сведений чекист получил строгий выговор, с которым также не согласился и пошел в суд второй раз. Там он пытался доказать, что не знал о подобном запрете, но в ходе заседания сам себе противоречил и проговорился, что с инструкцией был в достаточной степени ознакомлен. Также майор составил исковое заявление дома, на личном компьютере, что также запрещено. Суд признал доводы несостоятельными и в удовлетворении иска отказал.



