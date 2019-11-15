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Общество
15.11.2019 01:06
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Будь как дома, пастырь. Конституционный суд объяснил, когда можно приютить церковь

Жилой дом может быть предоставлен для богослужений и религиозных обрядов, если власть церкви остаётся в ограниченных пределах. Это следует из решения Конституционного суда РФ.

Как сообщается на сайте КС, 14 ноября суд огласил постановление по делу жительницы Ростовской области Ольги Гламоздиновой, которая была оштрафована за нецелевое использование собственного жилья. Являясь ревностной прихожанкой Церкви христиан адвентистов седьмого дня, в январе 2017 года она предоставила кров братьям по вере. Гостеприимство действовало четыре часа в неделю – в это время разрешалось проводить богослужения. Кроме того, частный дом в Весёлом посёлке был зарегистрирован в ЕГРЮЛ как адрес религиозной организации.

Меньше чем через год хозяйку привлекли к административной ответственности. Гостеприимство признали нецелевым использованием частного дома и земельного участка, владелица получила штраф в 10 тысяч рублей. Суды общей юрисдикции законность этого решения подтвердили.

По мнению заявительницы, подобное расходится с её правом на свободное распоряжение собственностью, а также нарушает права на свободу совести и вероисповедания. В Конституционный суд она пожаловалась на положения Земельного кодекса.


КС пришёл к выводу, что норма Основному закону не противоречит, однако нуждается в истолковании. Так, церковь может проводить службу в доме, если хозяин дал на это разрешение. Не запрещается также регистрировать организацию по фактически жилому адресу.

"Это имеет особое значение для малочисленных религиозных организаций, у которых нет своих зданий и помещений, а также возможности приобрести или арендовать их", – сказано в постановлении.

При этом, как подчёркивается, религиозность должна быть дозированной: нельзя допускать полной трансформации дома храм. Дело Гламоздьиновой подлежит пересмотру.

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