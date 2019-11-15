"За морем телушка — полушка, да дорог перевоз". Путин ответил пословицей на возможность встречи с Зеленским в Казахстане

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилиа прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского лидера и украинского главы Владимира Зеленского.

По словам российского лидера, предложение Назарбаева основано на том, что Украина должна решать проблемы непосредственно с соседями, а не искать их решение у западных стран. «За морем телушка — полушка, да дорог перевоз. Вот не за океаном надо искать счастья, а со своими соседями договариваться. Тоже правильный подход», — цитирует Путина Telegram-канал RT.



