Ковальчук рассказал о конфликте в "Лос-Анджелесе"

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» и в недавнем прошлом питерского СКА Илья Ковальчук рассказал, почему его вывели из состава команды.

– Не знаю, о чем там сообщали, – приводят слова Ковальчука журналисты Джон Розен и Джек Харрис в Twitter. – Я обычный игрок. Мы идем на последнем месте, так что тренер должен что-то делать, чтобы изменить ситуацию. Я здесь каждый день ради парней, ради команды, и, если я им понадоблюсь, я готов выходить на лед. Мы все профессионалы. Я не тот, кто будет проявлять эмоции. Нам просто нужно собраться и работать.

Напомним, "Фонтанка" писала о том, что бывшая звезда питерского СКА во время второго пришествия за океан так и не смог заиграть в НХЛ. В нынешнем сезоне там Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «минус» 10 и 12 минутах штрафа.



