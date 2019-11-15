Президент РФ: Если особый статус Донбасса не продлят, "нормандской четверке" нечего собираться

Владимир Путин напрямую связал продление украинского закона об особом статусе Донбасса, срок которого истекает 31 декабря, и возможности новой встречи в "нормандском" формате, призванном решить вооруженный конфликт на этой территории.

Президент России заявил, что в противном случае нечего будет обсуждать в "нормандском" формате. "Очень важное обстоятельство. 31 декабря заканчивается срок действия закона об особом статусе Донбасса", – сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Путин указал, что европейские партнеры в свое время прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным, бывший президент Украины Петр Порошенко, по словам российского лидера, согласился с этим, но не сделал.

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики возникли после госпереворота на Украине 21 февраля 2014 года.Территории не признали Евромайдан, официальный Киев пытается вернуть контроль над ними с помощью силы. Вооруженный конфликт не закончен.



