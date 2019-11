Венеция доплыла до режима ЧС

Положение Венеции, затопленной морскими водами из-за сильного ветра не улучшается, правительство Италии приняло решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Об сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Deliberato in Cdm lo stato di emergenza per #Venezia . Stanziati 20 mln, i primi fondi per gli interventi pi? urgenti, a sostegno della citt? e della popolazione. Al lavoro per il piano per gli indennizzi a privati e commercianti e per rifinanziare la legge speciale per Venezia

«Правительство утвердило введение чрезвычайного положения в Венеции. Выделено €20 млн на первостепенные нужды жителей, на поддержку города и населения», — написал Конте в Twitter, добавив, что по случаю стихийного бедствия властям потребуется принятие специальных нормативных актов.

#Italy has declared a ?state of ??emergency ?in flood-ravaged Venice, to help swiftly secure the #historic city ??funds to repair damage from the highest tide in 50 years.



The #cabinet approved a special decree ? aimed at helping the city’s recovery. pic.twitter.com/F45XujGwnH