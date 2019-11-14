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Бизнес
14.11.2019 23:47
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Путин: Скидка на газ для Украины - четверть цены. Если споров не будет

Владимир Путин по итогам саммита БРИКС заявил о том, что Россия готова к сотрудничеству с Украиной как по транзиту, так и по поставке ей газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%.

"Есть там такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита, мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы <...>. Но мы же говорили о том, что если напрямую поставлять, то мы можем снизить цену на 25%", – сказал он.

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил президент.

"Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде <...>. Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?" – сказал президент России. При этом он отметил, что Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству. "Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство <...>. Смогут они это сделать в оставшийся период времени – ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно", – сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках для транзита газа через Украину в условиях истечения текущего контракта 31 декабря.


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