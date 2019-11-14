Великий уравнитель. Instagram начал скрывать количество лайков под постами

Социальная сеть Instagram начала тест со скрытием количества лайков под постами пользователей. Об этом сообщается в их официальном twitter-аккаунте 14 ноября.

«С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами», – говорится в сообщении.





Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) 14 ноября 2019 г.

Ранее тестовые запуски проводились в Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канаде, Новой Зеландии и Японии. Результаты оказались хорошими, поэтому программу расширили.

Представитель соцсети ранее разъяснял, что ее руководство решило скрывать лайки, чтобы «снизить уровень давления» и «чтобы в Instagram было меньше атмосферы соревнования».

Теперь ряд подписчиков смогут увидеть под постом лишь имена нескольких пользователей. Счётчик лайков в новом интерфейсе отсутствует.