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14.11.2019 23:07
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Великий уравнитель. Instagram начал скрывать количество лайков под постами

Социальная сеть Instagram начала тест со скрытием количества лайков под постами пользователей. Об этом сообщается в их официальном twitter-аккаунте 14 ноября.

«С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами», – говорится в сообщении.


Ранее тестовые запуски проводились в Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канаде, Новой Зеландии и Японии. Результаты оказались хорошими, поэтому программу расширили.

Представитель соцсети ранее разъяснял, что ее руководство решило скрывать лайки, чтобы «снизить уровень давления» и «чтобы в Instagram было меньше атмосферы соревнования».

Теперь ряд подписчиков смогут увидеть под постом лишь имена нескольких пользователей. Счётчик лайков в новом интерфейсе отсутствует.

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