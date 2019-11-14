Перед зданием парламента в Тбилиси снова разбит палаточный лагерь. Протестующие требуют досрочных парламентских выборов

Палаточный городок протестующих образовался на проспекте Руставели в Тбилиси. 14 ноября там ночуют те, кто против провала голосования в грузинском парламенте.

Как сообщает «Sputnik Грузия», акцию ещё с утра начало молодёжное движение. Но после того, как депутаты не смогли принять поправки о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной схеме, протест стал куда масштабнее.

На данный момент перед парламентом находятся несколько тысяч человек. Среди них представители разных оппозиционных партий и гражданские активисты. отправилась к резиденции лидера правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, чтобы потребовать смены власти.

Митингующих поддержал бывший президент Георгий Маргелашвили. С трибуны он обратился к гражданам страны и призвал зарубежных лидеров вмешаться.





«Я отсюда обращаюсь к сотням своих друзей в десятках городов. Вы должны знать, что ту демократическую Грузию, которая так нравилась вам, мои европейские, американские, западные друзья, пытаются лишить будущего. Я особенно обращаюсь к своим друзьям президентам, используйте свои полномочия, таланты и связи и повлияйте на этот процесс», – сказал Маргвелашвили.

По его словам, «либо победит грузинская демократия, либо страна превратится в те страны, где царит авторитаризм и тоталитаризм».