Путин: Приезд Трампа на Парад Победы был бы правильным. Но не нам решать

Глава российского государства впервые публично высказался о приглашении президента США на грядущие торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин заявил о том, что приезд Дональда Трампа в Москву даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.

"Даже в рамках предвыборной кампании это правильным было бы. Но это не нам решать", – сказал Путин журналистам на пресс-конференции саммита стран БРИКС в Бразилиа.

Напомним, Трамп подтвердил, что получил приглашение Москвы на торжества, добавив, что очень хочет приехать в Москву на 9 мая. Но пока не знает, позволит ли ему это сделать выборная компания. Она завершится в ноябре следующего года.



