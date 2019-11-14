Посол Змеевский ответил Чехии за нежелательность в России "Человека в беде"

МИД Чехии вызвал на ковер посла России из-за нежелательной чешской организации, главу дипмиссии РФ в Праге Александра Змеевского вызвали во внешнеполитическое ведомство страны после того, как российский Минюст включил чешскую организацию «Человек в беде» в перечень иностранных организаций, деятельность которой нежелательна на территории России.

«В МИД сегодня был вызван посол А. Змеевский, для того чтобы объяснить включение «Человека в беде» в список организаций, деятельность которых нежелательна в России», — говорится в сообщении чешского МИДа в Twitter.

С послом встретился замминистра Мартин Повейшил, так как глава МИД Чехии Томаш Петришечек находится в зарубежной поездке. Он выразил обеспокоенность по поводу решения российского Минюста.





Сам Петришечек написал в своем микроблоге в Twitter, что ситуация вокруг организации «Человек в беде» требует быстрой реакции. «Я не хотел, чтобы все откладывалось до моего возвращения из-за рубежа. Поэтому вместо меня во встрече участвовал замминистра Повейшил. Когда я вернусь, будем координировать дальнейшие шаги, в том числе, на международном уровне», — написал он.

12 ноября Минюст России включил организацию «Человек в беде» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В министерстве пояснили, что организация включена в перечень в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения замгенпрокурора России от 7 ноября 2019 года.

Некоммерческая неправительственная организация «Человек в беде» основана в 1992 году. Она осуществляет свою деятельность более чем в 50 городах Чехии и более чем 25 государствах по всему миру.