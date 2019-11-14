Скончалась одна из пострадавших во время стрельбы в калифорнийской школе

Стрельба в калифорнийской школе унесла жизнь женщины. Ещё четверо госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

О погибшем в Санта-Кларите 14 ноября сообщает канал CBS-Los Angeles. По информации местных властей, подозреваемый – мужчина азиатской внешности, он уже задержан.

Учащиеся рассказали журналистам, что, услышав выстрелы, постарались спрятаться в кабинетах, запершись изнутри.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.



