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Город
14.11.2019 23:56
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Вам ехать или шашечки? Смольный решил: повышать проезд в транспорте до 60 - это все же много

Одноразовая поездка в наземном транспорте с нового года обойдется в 50 рублей, а в метро — в 55. Смольный пытается пройти между 5-миллиардной субсидией и возмущением пассажиров.

Вам ехать или шашечки? Смольный решил: повышать проезд в транспорте до 60 - это все же много

Танцы с тарифами на общественный транспорт — традиционно один из главных сюжетов конца года, и не только в Петербурге. Пропустить его позволяют только грядущие выборы, перед которыми злить народ как-то не принято, и цены замораживают. Нынешней осенью власть и горожане сплясали уже трижды. Петербуржцам с трудом далась и 5-рублевая часть марлезонского балета; но после всех колебаний 10-рублевое удорожание кажется уже и не таким страшным. 

О том, что Смольный нащупал золотую (в его представлении) середину, «Фонтанке» рассказали несколько собеседников, близких к экономическому блоку. Именно он — а также, разумеется, транспортники — 14 ноября решали, что делать с ценами на проезд. Что характерно, представителей комитета по тарифам на совещании, по данным издания, не было, а его председатель так и вовсе в Москве.

Вскоре Смольный официально подтвердил информацию.

"С нового года город перестанет субсидировать поездки туристов в общественном транспорте", – сообщила прксс-служба администрации губернатора. - Значительную часть пассажиров, оплачивающих проезд наличными, составляют туристы. Ожидается, что в следующем году Петербург посетит более 9 млн гостей (из которых минимум 500 тысяч – по электронной визе). По подсчетам специалистов, общественным транспортом пользуется примерно половина. На деньги, которые туристы потратят на оплату проезда в пассажирском транспорте Петербурга, город сможет расширить парк общественного транспорта".


Для владельцев проездных билетов стоимость проезда – как в метро, так и в наземном транспорте Петербурга – с 1 января 2020 года увеличится на 4%.

За последние месяцы показания чиновников менялись столько раз, что впору выстраивать диаграмму изменения цен. Сначала комитет по транспорту в ходе нулевых чтений бюджета сообщил, что ориентируется на 2-рублевое повышение тарифов. До губернаторских выборов оставалось чуть больше недели, и ведомство скромничало там, где обычно скромничать не принято — именно на нулевых слушаниях комитеты вываливают все свои пожелания по максимуму.

Уже после выборов, в первый день октября, комитет финансов отринул застенчивость и сообщил, что подорожание может составить 5 рублей. Речь шла именно о разовом проезде, и идеология проекта сводилась к тому, чтобы заставить платить по полной нерадивых туристов, которым недосуг завести себе билеты длительного пользования. Для приличия сообщили, что это лишь один из трех вариантов, причем наиболее радикальный. Но было ясно, что с пятирублевого рубежа Смольный уже точно не  сойдет, особенно когда чиновники признались, что именно эту формулу заложили в проект бюджета на 2020 год.

Горожане в меру содрогнулись, но к первому чтению бюджета уже как-то свыклись с новой стоимостью жетонов и билетов. От сна оторвал  депутат Борис Вишневский, -  комитет по транспорту был вынужден показать парламентарию свои расчеты. Из них получалось, что из заложенных в проект субсидий перевозчикам (порядка 44,6 млрд рублей) автоматически вытекают 50 рублей за проезд в наземном транспорте, 60 — за метро, а также 8-процентное подорожание на проезд по билетам длительного пользования. Чтобы избежать этого нашествия круглых чисел, требуется увеличение субсидий на 1,7 млрд.

Смысл заявления комтранса сводился к тому, что пассажиры и так катаются в общественном транспорте, как в масле. 42% всех поездок совершают льготники (некоторые и по 8 рублей за поездку платят). Но даже те, кто не студент и не школьник, но использует электронные билеты, тратят по 32,3 рубля. В то же время жетоны и талоны покупают только 12-15% пассажиров в зависимости от вида транспорта.

Спор об экономически обоснованных тарифах никогда не прекращался, как и о том, что бюджет не должен брать на себя половину расходов перевозчиков (за исключением, опять же предвыборной золотой поры). Но в этот раз как-то совсем странно получалось: Смольный уже успел отчитаться, что в бюджете замурован именно рост на 5 рублей, откуда ж там было взяться 10-рублевому росту на автобусы-троллейбусы и 15-рублевому — на подземку,

Губернатор Александр Беглов обещал определиться с тарифами ко второму чтению, читай — к внесению поправки в проект бюджета. Там, и правда, могло проявиться увеличение субсидии, и тогда  – пусть задним числом — противоречивые заявления чиновников сложились бы в какой-то социально ориентированный паззл. Не сложились: глава города не только не увеличил субсидию, но и сократил ее почти на 3 млрд рублей. Больше всего — 2,2 млрд — отрезали от автобусников. Правда, «Пассажиравтотрансу» добавили почти миллиард в уставной капитал, а всей отрасли — 11 с лишним миллиардов на контракты после осуществления транспортной реформы, но это отдельные статьи расходов. В общем, казалось, что и схема 50-60 теперь  станет за счастье; а уж для 5-рублевого варианта подорожания теперь не хватало 4,6 млрд.


Тем не менее тарифы все еще не называли официально. Второе чтение бюджета намечено на 20 ноября, так что в  воздухе носилось ильфопетровское: «когда же мы будем делить наши деньги». 14 ноября, кажется, решилось: жетоны и билеты вырастут синхронно на 10 рублей. Поездки по «Подорожнику» подорожают дважды на величину инфляции — по 3,9% в каждом полугодии.

Если кто-то и выдохнул с облегчением, то главный вопрос не снят: каким образом все это срастется в бюджете. Комтранс, как было сказано выше, рассчитывал либо на схему 50 (наземный транспорт)-60 (метро), либо на дополнительную субсидию, а ему не дали ни того, ни другого.

Варианты есть, хотя их немного. Срок подачи поправок к проекту бюджета истек 6 ноября, но их, тем не менее, можно вносить после установленного срока. До второго чтения все еще остается несколько дней, но технически — один рабочий, так как 18 числа поправка должна быть рассмотрена на заседании бюджетно-финансового комитета. Другое дело, что для увеличения субсидии надо где-то изыскать средства.

Есть еще депутатская поправка; по данным «Фонтанки», поправку «Единой России» еще даже не размножили среди депутатов, и чисто теоретически там могут быть необходимые миллиарды для перевозчиков. Однако вряд ли такую популярную меру Смольный поручит инициировать единороссам. Что касается третьего чтения, то к тому времени поменять что-то будет сложно: на этой стадии в документе что-то тасуют только для устранения внутренних противоречий между различными частями бюджета.

Если не успеть до окончательного принятия бюджета, вопрос  придется решать в следующем году. Тут уж каждый думает в меру собственной испорченности. Смольный может вернуть весеннюю корректировку и докинуть необходимое; но чиновники слишком часто говорили о том, что намеренно оставили комитетам лишь один шанс исправиться по осени, чтобы воспитать в них чувство ответственности. Смольный может израсходовать годовую субсидию за 3 квартала и уже осенью дописать нужные миллиарды; так поступили с вынуждено выросшими субсидиями ТГК-1 в связи с переходом на новый метод расчета тарифов. Смольный может продолжить повышать тарифы на проезд постепенно, в течение года.

В этой связи Борис Вишневский поделился воспоминанием о том, как определялись изначально ставки взноса на капремонт. «Шиян (экс-глава жилкомитета — прим.) сказал, что надо собирать 15 рублей с квадрата, – говорит депутат. – А с учетом субсидии можно сделать 8. Но губернатор попросил остановиться на 2 рублях. В итоге у нас недофинансирована программа капремонта на много лет вперед, взносы сейчас лихорадочно повышают». Напомним, ранее стало известно, что ставка по капремонту вырастет с 2020 году вдвое.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

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