Мединский заинтересовался "отклеившимся" кирпичом Петропавловской крепости. Он проинформирует Беглова

Корреспондент «Фонтанки» в кулуарах Международного культурного форума задал главе минкульта Владимиру Мединскому вопрос о перспективах реставрации Петропавловской крепости, состояние которой вызвало шумиху после поста блогера Ильи Варламова. Министр заинтересовался ситуацией, изучил фотографии со смартфона нашего корреспондента и попросил предоставить ему распечатку для предстоящей встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«Фонтанка» со своей стороны предоставила помощнику министра ссылки на публикации, о которых шла речь.

Напомним, в начале ноября блогер опубликовал богато иллюстрированный пост, в котором описал неприглядный вид Петропавловской крепости. «Фонтанка» напомнила Варламову, что о проблеме предупреждала не один год назад, а также получила комментарий КГИОП, в котором специалисты пояснили, что сам принцип такой реставрации – исторический и использовался еще в середине XVIII века. Вот только времени прошло слишком много: гарантийный срок на результат работ такого вида всего пять лет, а сами работы проводились еще в 2005-2007 годах.

Международный культурный форум проходит в Петербурге до 16 ноября, его участниками стали свыше 35 тысяч человек.



