Путём Обамы. Его друг-афроамериканец из Массачусетса выдвинул себя в президенты США

Полку претендентов на кресло, занимаемое Дональдом Трампом, прибыло. Бывший губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик, один из первых афроамериканских губернаторов США и близкий союзник экс-президента Барака Обамы, присоединился к предвыборной борьбе за пост президента, и стал 21 кандидатом на этот пост.

63-летний седой афроамериканец с фамилией, звучащей ровно так же, как особо популярное в огненноволосо-веснушатчной Ирландии имя, вступил в гонку роликом, размещённом в его соцсетях. Оказавшись 18 претендентом на роль лидера США, которых решила предложить избирателям Демократическая партия.

In a spirit of profound gratitude for all the country has given to me, with a determination to build a better, more sustainable, more inclusive American Dream for everyone:

I am today announcing my candidacy for President of the United States.https://t.co/hObdLNiFMJ pic.twitter.com/fGmI0qxkxS

— Deval Patrick (@DevalPatrick) 14 ноября 2019 г.