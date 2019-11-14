Путём Обамы. Его друг-афроамериканец из Массачусетса выдвинул себя в президенты США

Полку претендентов на кресло, занимаемое Дональдом Трампом, прибыло. Бывший губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик, один из первых афроамериканских губернаторов США и близкий союзник экс-президента Барака Обамы, присоединился к предвыборной борьбе за пост президента, и стал 21 кандидатом на этот пост.

63-летний седой афроамериканец с фамилией, звучащей ровно так же, как особо популярное в огненноволосо-веснушатчной Ирландии имя, вступил в гонку роликом, размещённом в его соцсетях. Оказавшись 18 претендентом на роль лидера США, которых решила предложить избирателям Демократическая партия.

In a spirit of profound gratitude for all the country has given to me, with a determination to build a better, more sustainable, more inclusive American Dream for everyone: I am today announcing my candidacy for President of the United States.https://t.co/hObdLNiFMJ pic.twitter.com/fGmI0qxkxS — Deval Patrick (@DevalPatrick) 14 ноября 2019 г.





"Вы не можете знать, можете ли вы пробиться, пока вы не пойдете и не попробуйте", – заявил Патрик. По данным СМИ, политик поддерживает повышение налогов для "самых преуспевающих и самых удачливых", подчеркивая, что это сыграет роль в построении Америки.

Ожидается, что Патрик посетит Нью-Гемпшир, где в феврале пройдут предварительные выборы. Он также сосредоточится на Южной Каролине, штате досрочного голосования со значительным афроамериканским электоратом.

Патрик пробыл на посту губернатора Массачусетса два срока – с 2007 по 2015 год. В 2018 году он заявил, что больше не будет баллотироваться на пост губернатора.

Первый афроамериканец, выдвинутый на пост президента США от Демпартии, и первый в национальной истории глава государства темнокожий президент Барак Хуссейн Обама, возглавлявший США с начала 2009 по начало 2017 года, пока публично не поддержал инициативу Патрика.