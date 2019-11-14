Забастовка в поддержку финских почтовиков на сутки остановит движение грузовых поездов между Россией и Финляндией

Планируемая профсоюзом железнодорожников Финляндии RAU остановит на сутки движение грузовых поездов не только внутри страны, но и между Россией и Финляндией. Об этом "Фонтанке" сообщил председатель профсоюза Теро Паломяки.

"К сожалению, движение грузовых поездов будет остановлено на сутки, в том числе, и составы между Россией и Финляндией", – заявил Паломяки.

Председатель профсоюза железнодорожников также уточнил, что главным образом речь идёт о транспортировке древесины на заводы Суоми и в порты. "Прибывшие в Финляндию поезда будут отправлены на стоянку на сортировочные станции до окончания забастовки, если удастся договориться", – добавил Паломяки.

В сутки между Россией и Финляндией курсирует более двух десятков составов. Так, через ЖДПП "Светогорск", в среднем, проходит четыре пары поездов, через ЖДПП "Бусловская" – шесть пар.

Напомним, стачка сотрудников транспортной сферы будет организована в поддержку сотрудников почты, которые 11 ноября вышли на двухнедельную забстовку из-за несогласия с новым коллективным трудовым договором, который угрожает им снижением зарплаты. Профсоюз моряков 14 ноября также сообщил о масштабной акции в поддержку бастующих почтовиков. Если прогресса в переговорах почтовыиков с работодателем не будет, профсоюз моряков готов полностью остановить движение финских судов в понедельник, 25 ноября.



