Офицер из Каменки протаранил машину с женщинами и детьми. Вместо поликлиники они попали в реанимацию

Женщины с детьми не доехали до поликлиники. Их путь прервал военнослужащий-контрактник, выехавший на встречную полосу. Двое детей и двое взрослых в реанимации, всего пострадавших семеро.

Стали известны подробности серьёзной аварии в Выборгском районе Ленинградской области, в которой травмы получили четверо взрослых и трое детей. О том, куда направлялся «Хёндэ» с областными номерами, пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте»: «мама с подругой и детишками ехали в Выборгскую поликлинику».

По предварительной информации «Фонтанки», виновником столкновения считают военнослужащего по контракту, командира взвода в/ч 02511 в Каменке. 29-летний мужчина, родившийся в Будапеште (Венгрия), а зарегистрированный в Смоленске, находился за рулём «Митсубиши Лансера» с номерами Смоленской области. Офицер мотострелковой бригады, по словам собеседников «Фонтанки», «грубо нарушил правила дорожного движения и совершил выезд на встречную полосу».





«Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району уточняет, что водитель «Лансера» пересёк сплошную. За прошедший год он трижды привлекался к ответственности по статье 12.9 КоАП за превышение установленной скорости.

Оба водителя – мужчина из «Митсубиши» и 33-летняя женщина из «Хёндэ» – находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Там же 9-летний мальчик и 5-летняя девочка из «Хёндэ». Годовалый младенец (мальчик 2018 года рождения) госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Состояние 25-летней женщины из той же машины уточняется. Пассажир «Митсубиши», ровесник водителя, попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Mitsubishi Lancer, двигавшийся со стороны Выборга, напомним, совершил столкновение со встречным Hyundai 14 ноября около 14:20 на 51-м километре автодороги Молодёжное – Верхнее Черкасово.

В пресс-службе Западного военного округа «Фонтанке» сообщили, что обстоятельства дорожного инцидента изучает специальная комиссия, в её состав входят инспекторы ВАИ. «Пока можно сказать, что водитель был трезв, а автомобилем управлял во внеслужебное время», – сказали в округе.