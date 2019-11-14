В Петербурге суд впервые отменил итоги голосования на муниципальных выборах. В расход пустили участок в "Новоизмайловском"

Московский районный суд отменил итоги голосования на участке №1393 в муниципалитете "Новоизмайловское". Это решение судья Татьяна Лемехова вынесла 14 ноября, сообщил "Фонтанке" один из истцов – проигравший выборы кандидат-самовыдвиженец Андрей Стариков.

Истцы настаивали на том, что участковая избирательная комиссия (УИК) в ночь после выборов сбежала с бюллетенями, не составив итогового протокола. Они утверждали, что результаты подсчета голосов на участке значительно отличаются от данных, которые в итоге были внесены в государственную автоматизированную систему "Выборы". У истцов – Андрея Старикова, Владимира Локтева и Максима Петрова – отобрали, как рассказывал "Фонтанке" вскоре после выборов член комиссии, соответственно около ста, семидесяти и двадцати голосов. Зато увеличился результат кандидатов от "Единой России" Людмилы Павловой, Лидии Щебуняевой, Сергея Шубина и Валерия Жилкина, которые в итоге и выиграли на этом участке с результатом, значительно превосходящим результат конкурентов. При этом Сергей Шубин стал главой муниципалитета.

Во время рассмотрения дела суд допросил председателя и секретаря участковой комиссии, а также свидетелей истцов – члена УИК от "Яблока" и наблюдателя. "Позиция ответчиков заключалась в том, что итоговый протокол они якобы составили, просто не под камерами, а в отдельном рабочем помещении. Председатель говорила суду, что за 30-40 минут до составления протокола предупредила всех членов комиссии, а затем они стали по одному заходить в это рабочее помещение и подписывать протокол. Но суд просмотрел видеозапись с участка, и на ней видно, что в этот временной промежуток никто никуда не ходит – все члены комиссии просто сидят", – рассказал "Фонтанке" Андрей Стариков. По данным "Фонтанки", ответчик будет обжаловать решение Московского районного суда в Санкт-Петербургский городской суд.

По итогам выборов в совете "Новоизмайловского" 14 мест из 20 получили кандидаты от "Единой России". Проигравшие оппозиционеры на протяжении нескольких недель не могли получить копии протоколов с участков, дело доходило до рукоприкладства. Кандидат Ульяна Тимофеева заявила о том, что ее избили в здании муниципалитета, когда она пришла туда за копией протокола. Андрея Старикова из здания администрации Московского района, где он пытался найти копии документов, увезла полиция.



