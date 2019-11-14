Международная парилка. В Хельсинки люди из сотни разных стран установили рекорд Гиннесса в одной сауне
Мировой сауна-рекорд установили в Финляндии 14 ноября. На острове Суоменлинна в Хельсинки в одном месте попарились представители 101 страны — минимум по пять минут каждый. Достижение зафиксировали представители книги рекордов Гиннесса, сообщает Iltalehti.
Так студенты, изучающие международный бизнес в Университете прикладных наук Хаага-Хелиа, вернули Финляндии установленный в 2009-м рекорд, который в 2013 году побил Китай.
Ранее в 2019 году министерство образования и культуры Финляндии подало заявку на включение финской сауны в список нематериального культурного наследия. О решении станет известно в декабре 2020 года.
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