Происшествия
К концу четверга Петербург ждет шквальный ветер
МЧС вечером 14 ноября рассылает горожанам предупреждающие смс. Город ждет ветер, с которым обычно улетала Мэри Поппинс.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает. Сообщение, начинающее с такой фразы стали получить около 18 часов жители северной столицы:
«По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в ближайшие часы в г. Санкт-Петербурге местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 16 м/с».
Горожанам традиционно предлагают убрать вещи с балкона и загнать машины в гараж.