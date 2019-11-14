Фанатов Тесака отправили под арест, несмотря на возраст. На свободе остался только 15-летний

Трех молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении, Красногвардейский районный суд отправил до 12 января в изолятор.

Как сообщает вечером 14 ноября объединенная пресс-служба судов, трое из четверых задержанных после нападения двумя днями ранее у железнодорожной станции «Пост Ковалево», получили самую строгую меру пресечения. Речь идет 16, 17 и 19- летнем участниках нападения. По версии следствия, они напали на 38-летнего мигранта, распылили содержимое газового баллончика, нанесли не менее 5 ударов неустановленным колюще-режущим предметом, множественные удары ногами по голове и телу. После этого похитили имущества на 7 850 рублей.

Четвертый участник нападения (вероятно, из-за малолетнего возраста, – ему всего 15) избежал ограничения свободы.

«Фонтанка» писала, что 17-летний задержанный носит короткую стрижку и предпочитает спортивные костюмы, в социальной сети состоит в пабликах, прославляющих националиста Максима Тесака. Его 19-летний приятель опубликовал на своей странице снимки, на которых он запечатлён в форме всеволожской артели «Славяне». Согласно релизу ГСУ СК РФ по Петербургу, нападение носило экстремистские мотивы.



