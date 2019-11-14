Конец сезона. «Порше» на Варшавской сбил юношу на мотороллере

Мотосезон ещё не закрыт, несмотря на то, что до зимы осталось две недели. Некоторые любители заканчивают его на больничной койке.

Серьёзное ДТП с двухколёсным транспортным средством случилось под вечер 14 ноября в Московском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 17 часов на Варшавской улице, 62, мужчина 1945 года рождения на Porsche совершил столкновение с мотороллером под управлением мужчины 2001 года рождения (ему 17 или 18 лет). Водитель мотороллера госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» обсуждают эту аварию. На кадрах очевидцев видно, что молодой человек после ДТП лежал около автомобиля, рядом со своим транспортным средством, его шлем закатился под «Порше». Судя по повреждениям, юноша влетел в боковую часть машины на приличной скорости. Участники сообщества предполагают, что автомобилист разворачивался.





ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.