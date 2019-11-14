Суд отказался отменить итоги голосования на участке в «Екатерингофском». Там пересчет лишил мандата экс-главу штаба Навального

Ленинский районный суд отказался отменить итоги голосования на участке №53 в муниципалитете «Екатерингофский» (Адмиралтейский район), где бюллетени пересчитали в пользу кандидатов от «Единой России». Это решение суд вынес 14 ноября.

Оспорить итоги голосования пытались проигравшие кандидаты в депутаты МО Полина Костылева (экс-глава петербургского штаба Навального) и Федор Горожанко, которые баллотировались от «Яблока». Когда бюллетени на этом участке посчитали первый раз, с небольшим перевесом в совет проходила Полина Костылева. Но после пересчета оказалось, что ей не хватает двух голосов, чтобы получить мандат.

Истцы утверждали, что решение пересчитать бюллетени, которое участковая комиссия приняла 9 сентября, было немотивированным. Первый протокол устроил всех членов комиссии: на нем не было отметок о том, что кто-то подал особое мнение, настаивали кандидаты. Особое мнение, которое легло в основу решения о пересчете, появилось позже, и написал его член комиссии от КПРФ Валентин Рощин, брат председателя УИК Евгения Рощина, говорилось в иске. Заявители пытались убедить суд в том, что бюллетени в промежутке между первым и вторым подсчетом хранились ненадлежащим образом, и в них намеренно внесли изменения.

Во время рассмотрения иска заявители просили суд привлечь к делу Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Ее председатель Элла Памфилова много раз публично говорила, что ЦИК готов давать свое заключение по делам об отмене итогов голосования на муниципальных выборах в Петербурге. Центризбирком даже направил в Ленинский районный суд телеграмму о том, что «крайне заинтересован в участии при рассмотрении дела» и просит оперативно выслать материалы, чтобы составить заключение. Однако суд мнения ЦИК спрашивать не стал.





Муниципалитет «Екатерингофский» на последних выборах стал одним из самых скандальных. Оппозиционные активисты там сталкивались с трудностями, пытаясь зарегистрироваться в качестве кандидатов в депутаты. В результате подсчета голосов (претензии у оппозиции возникли к организации процесса не только на участке №53, но и на соседних) все мандаты в совете получили кандидаты от «Единой России».