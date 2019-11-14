Шесть человек пострадали в ходе стрельбы в школе Калифорнии

По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы, произошедшей в школе на юге штата Калифорния, сообщает 14 ноября «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

ЧП произошло в школе города Санта Кларита, что в 48 км от Лос-Анджелеса. Подозреваемый, мужчина азиатской внешности открыл стрельбу в учебном заведении. Пока он не задержан. По данным полиции, пока нельзя точно сказать, получили ли все пострадавшие огнестрельные ранения или у них травмы другого характера.

На месте ЧП в городе работают чрезвычайные службы.



