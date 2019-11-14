Участники ЛГБТ-фестиваля в Петербурге вместе с консулами европейских стран мерзнут из-за сообщения о заминировании. Милонов - ни при чем

Массовая эвакуация людей из отеля Sokos происходит в Биржевом переулке. Посетителей фестиваля «Бок о бок» на улицу выгнало сообщение о бомбе в здании. Это 14 ноября «Фонтанке» подтвердили участники и организаторы фестиваля.

«В данный момент поступило сообщение о заложенной бомбе, и здание будет проверяться. Мы выходим из помещения и будем держать вас в курсе», – сообщается на странице мероприятия в Facebook. Как уточнила участница оргкомитета «Бок о Бок» Гуля Султанова на улице оказалось порядка 250-300 человек.





«Мы стоим перед отелем, зрителей эвакуировали и уже в течение 45-минут не предпринимаются никакие действия по проверке отеля. Все службы на месте, но они по необъяснимым причинам ждут начальника отдела 16-го отдела полиции», – рассказала Султанова. Как добавляют собеседники «Фонтанки», среди гостей фестиваля были консулы Норвегии, Германии , Финляндии, Швеции, а также представители Израиля и Великобритании. Кто-то уже уехал, а кто-то пока остается перед зданием отеля.

В прошлом году проведению ЛГБТ-фестиваля уже помешал депутат Госдумы Виталий Милонов: сначала он звонил и требовал все отменить, затем в компании друзей пришел к кинолофту «Москва» и позвонил в 112 с сообщением о том, что в центре взяли в заложники людей. Следственный комитет на днях отчитался о проведении повторной проверки действий парламентария.

«Фонтанка» связалась с Милоновым, он заверил, что не имеет отношения к срыву фестиваля. «Это не мой метод, я никогда не скрываюсь, я на них всегда иду с открытым забралом», – сообщил депутат. По его словам, в этом году он не стал препятствовать ЛГБТ-сообществу смотреть кино, потому что у него были дела поважнее. К тому же, по словам Милонова, в иностранном отеле Sokos нет организованных детских экскурсий, как в лофте «Москва».