Глава района в Псковской области, назвавший полицейского «шестеркой», уволился

Оскорбление полицейского стоило главе Печорского района в Псковской области Дмитрию Сопотову карьеры. После осуждения СМИ и коллег из «Единой России» он написал заявление по собственному желанию.

«Я искренне сожалею о произошедшем инциденте», — сказал он в обращении к жителям, которое 14 ноября цитирует «Псковское агентство информации».







Конфликт, видеозапись которого попала в интернет 13 ноября, произошёл в мае. Наряд полиция остановил автомобиль директора МП «Благоустройство», в котором помимо Сопотова ехал директор предприятия Георгий Осипов. Главу района взволновало, что машина с людьми такого статуса была остановлена. Перепалка, в которой сотрудники полиции вели себя максимально корректно, закончилась для них оскоблением:

«Ни в одном районе такого нету. Ну и... сидите и <занимайтесь оральным сексом>... Ездите теперь и оглядывайтесь сзади. Что я не знаю, как ездят тут пьяные, в том числе ваши... Что он там не доехал — 30 метров. Че мне позвонить нельзя было?!» – начинает разговор глава района.





Псковские единоросы выразили неудовольствие поведением коллеги и вынесли его на внеочередное собрание.