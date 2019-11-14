Владелец «Рольфа» продает бизнес. Перед этим его объявили в розыск в России

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует автодилера «Рольф», готовится к полной продаже бизнеса.

«Компания Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера «Рольф», объявляет о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы «Рольф», — говорится в сообщении компании от 14 ноября.







Финансовым консультантом продажи стал CrestPrecise, юридическим советником – компания Bryan Cave Leighton Paisner.

«Ведомостям» Сергей Петров рассказал, что компания действительно выставлена на продажу и будет сформирован закрытый список претендентов.





Напомним, что ранее бизнесмену было предъявлено обвинение по статье 193.1 УК – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По версии следствия, Петров с соучастниками вывел за рубеж 4 млрд рублей. Сам он обвинение не признает. Что не помешало властям объявить его в международный розыск.