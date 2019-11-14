Владелец «Рольфа» продает бизнес. Перед этим его объявили в розыск в России
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует автодилера «Рольф», готовится к полной продаже бизнеса.
«Компания Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера «Рольф», объявляет о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы «Рольф», — говорится в сообщении компании от 14 ноября.
Финансовым консультантом продажи стал CrestPrecise, юридическим советником – компания Bryan Cave Leighton Paisner.
«Ведомостям» Сергей Петров рассказал, что компания действительно выставлена на продажу и будет сформирован закрытый список претендентов.
Напомним, что ранее бизнесмену было предъявлено обвинение по статье 193.1 УК – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По версии следствия, Петров с соучастниками вывел за рубеж 4 млрд рублей. Сам он обвинение не признает. Что не помешало властям объявить его в международный розыск.
Справка:
Компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Smart, Toyota, Volkswagen. В 2018 году выручка «Рольфа» составила 229,7 млрд рублей. В рейтинге крупнейших частных компаний Forbes-2018 компания признана лидером автомобильного ретейла в России.