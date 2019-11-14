«Путин обещал, ему и пишите»: почему многодетным отказывают в списании ипотеки

Президент пообещал многодетным семьям 450 тысяч рублей. Люди рожали, брали ипотеки. А теперь банки отказываются платить, выискивая формальные причины.

Александр Коряков/Коммерсантъ

2000 заявок от семей с тремя и больше детьми получили отказы в анонсированной президентом Владимиром Путиным помощи с ипотекой. Рай социального государства обернулся бюрократическим адом с отписками. Люди пишут петиции к гаранту и готовят иски.

В послании Федеральному собранию 20 февраля 2019-го президент объявил, что семьи, которые родили третьего и последующего ребенка в этом году, получат от государства 450 тысяч рублей на компенсацию ипотеки и процентов по ней.

15 ноября оператор программы «Дом.РФ» сообщил «Фонтанке», что треть рассмотренных заявок ушла в отказ. Точнее, из 6 тысяч обращений не прошли 2000. Если перемножить это на размер субсидии, выходит 900 миллионов рублей, «зависших» между государством и многодетными семьями. Ожидается, что заявиться на программу за год могут 60 тысяч семей. При такой статистике отказов речь может идти уже о 20 тысячах оказавшихся за бортом господдержки.

Большой плюс в том, что обещанная президентом сумма гасит тело кредита, сокращая и процентные выплаты. Для обладателя 25-летней ипотеки на 5 млн рублей под 10% годовых частичное погашение в 450 тысяч позволяет сэкономить в общей сложности 3 млн рублей. Даже при десятилетнем кредите – это больше 600 тысяч экономии.





Как отметили «Дом.РФ», помощь по программе предусмотрена, если покупалось готовое жилье или земельный участок под ИЖС через договор купли-продажи, строящееся жилье по договору участия в долевом строительстве или по уступке прав по договору участия в долевом строительстве. И если информация по предмету покупки и форме договора указана в кредитном договоре с банком.

Для получения поддержки многодетным надо обратиться в свой банк с заявлением о погашении части ипотечного кредита, приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство, материнство или отцовство, а также бумаги о предоставлении кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство дома. После этого кредитор передает заявки «Дом.РФ» оператору программы, который проверяет их на соответствие условиям и, если все в порядке, перечисляет средства кредитору. И на этом этапе и возникает заминка.

«По иным формам договоров (например, преддоговор, договор купли-продажи будущей недвижимости), согласно условиям реализации программы, погашение ипотечного кредита не предусмотрено. Также в целях кредитования не должно быть указано не предусмотренных постановлением целей использования средств, например ремонт или другие потребительские цели», – уточнили в «Дом.РФ».

Неправильная формулировка

Отказникам выдают стандартизированную бумагу с указанием, что цель кредита, взятого многодетной семьей, «не соответствует той, что фигурирует в постановлении правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 о данной мере социальной поддержки».

В нем говорится, что выплата может быть направлена на погашение кредита, «выданного в целях приобретения жилья или земли по договору купли-продажи либо по договору долевого участия». А у многих многодетных семей, которые приобрели готовое жилье или квартиру в строящемся доме, в кредитном договоре цель может быть сформулирована несколько иначе.

Например, написано, что кредит выдан на «приобретение жилого помещения с неотделимыми улучшениями» (это если квартира продается с отделкой) или на «приобретение жилого помещения и ремонт». Банки составляют договоры кто во что горазд: фигурируют «улучшение жилищных условий», «инвестирование в строительство» и «приобретение прав собственности». При том что в постановлении не указано на этот счет отдельных ограничений и, по сути, речь идет об одном и том же – покупка квартиры, – людям все равно отказывают.





«Мы взяли в ипотеку квартиру пустую, без ремонта вообще, а в договоре указаны неотделимые улучшения. Какие, хочется спросить? В договоре купли-продажи об этих улучшениях ни слова вообще. Вот откуда мы могли знать, чем эта формулировка обернется? Так-то ипотеку не каждый день берем, специалисты в банке не намного компетентнее. Даже внимания не обратили на это», – написала Оксана из Краснодара в группе отказников «ВКонтакте».

Еще одной распространенной причиной для отказа стал предварительный договор «купли-продажи объекта недвижимости», указанный в целях кредитования.

«Сказали, что по формулировке преддоговор на данный момент – это 100% отказ», – пишет Ольга из Брянска.

«Когда квартира покупается в строящемся доме, не может быть другой формулировки цели, нельзя ведь прописать «покупка квартиры», – как можно купить квартиру, которой еще нет? Можно только купить права требования, инвестировать строительство и прочее. Причем еще парадокс в том, что ипотека семейная под 5% выдается только на новостройки, купленные у застройщика, где как раз и будет такая формулировка, из-за которой потом откажут в субсидии», – рассказала Валентина из Челябинска.

Таким образом, получается, что многодетные семьи, которые полностью соответствуют требованиям принятого закона и приобрели жилье, которое также вписывается в них, остаются без помощи.

В этой ситуации заемщикам остается только один выход — получать письменный отказ и обращаться в суд, но на тяжбы у многих многодетных нет ни денег, ни времени. Поэтому они обсуждают проблему в соцсетях, заваливают жалобами банки, Минфин, «Дом.РФ», Банк России и даже подписали петицию Путину.

Все идет по плану

«По состоянию на 13 ноября в ВТБ обратились около 4 тысяч клиентов. По большинству обращений было принято решение о направлении средств на погашение кредита. Если заемщик отвечает всем требованиям и условиям, установленным Положением о реализации мер господдержки, то всегда принимается положительное заключение. Окончательное решение зависит от получателя государственных субсидий АО «Дом.РФ», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ВТБ.

Вины банков в этой ситуации, возможно, и правда, нет – ведь они выступают в этой схеме лишь как сервисные операторы «Дом.РФ». Именно эта организация распределяет деньги и принимает решения о выдаче субсидии или об отказе.

Однако источник «Фонтанки» в одном из крупных российских банков заявил, что о ситуации хорошо известно и вопрос решается.

«Более 80% от общего пула вынесенных отрицательных решений сопряжены с отказом оператора программы «Дом.РФ» со ссылкой на формальное несоответствие формулировок целевого назначения кредита, отраженного в кредитных договорах, формулировкам, установленным в ч. 1 ст. 5 ФЗ № 157-ФЗ. По мнению банка, отказы оператора программы по вышеуказанному основанию неправомерны, что было доведено до сведения «Дом.РФ», – сказали «Фонтанке» банкиры.

В ЦБ РФ подтвердили «Фонтанке», что также чувствуют градус недовольства граждан, но помогать им не в их компетенции: «Поступающие в Банк России обращения по данной теме связаны с недовольством граждан условиями госпрограммы. Вместе с тем Банк России не является органом, наделенным правом законодательной инициативы и законотворческой функцией. Внесение изменений в соответствующие нормативные акты относится к компетенции правительства РФ, Минфина России и Государственной думы РФ».

В Минфине, который и придумал эти правила, на запрос «Фонтанки» не ответили. Как только в ведомстве дойдут руки до решения проблем многодетных семей, «Фонтанка» будет готова опубликовать его позицию и разъяснения, как получить обещанные Путиным деньги.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»