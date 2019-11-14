Талоны и жетоны могут подорожать на 10 рублей. Смольный придумал новую схему повышения цен на проезд

На совещании в Смольном одобрена идея повысить тарифы на разовый проезд в общественном транспорте на 10 рублей. Проездные билеты должны в два приема подорожать на 8%.

О новой схеме «Фонтанке» 14 ноября сообщили несколько источников, близких к экономическому блоку правительства. По идее чиновников, разовая поездка на наземном транспорте должна в 2020 году стоить 50 рублей, а в метро — 55 рублей. Поездки по электронным билетам в этом случае подорожают на 3,9% в начале года и на столько же — во втором полугодии.

Ранее комитет финансов заявлял, что в проект бюджета заложено подорожание разового проезда на 5 рублей. По расчетам комитета по транспорту выходило, что талон в наземном транспорте должен стоить 50 рублей, а в подземке — 60. В противном случае перевозчикам потребуется дополнительная субсидия в 1,7 млрд рублей.

Губернаторской поправкой ко второму чтению проекта бюджета субсидия была не увеличена, а сокращена, что делало схему 50–60 еще более актуальной. Однако, судя по последним новостям, Смольный выбрал срединный вариант.



