ДТП парализовало Планерную. Разбиты припаркованные машины

Плотная пробка образовалась на Планерной улице вечером 14 ноября из-за ДТП у пересечения с Шуваловским проспектом.

У въезда на парковку автомобиль, судя по всему, вылетел на встречную полосу и задел припаркованные машины, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Некоторое время движение было перекрыто почти полностью. «Там всё намертво! И уже почти час», – писали в комментариях. Сейчас пробка рассасывается.

На место прибыли ГИБДД, МЧС и как минимум две кареты скорой помощи.





Утром на Обводном канале автомобиль, выехавший на встречную полосу, подбил несколько машин, в том числе припаркованную. Такой же манёвр днём стал причиной серьёзного ДТП в Выборгском районе Ленинградской области. В результате столкновения двух легковушек пострадали четверо взрослых и трое детей.