Глава ФАС рассказал, как в России вырастут цены на бензин по итогам года

Цены на бензин в России по итогам 2019 года должны вырасти в пределах инфляции. Об этом 14 ноября заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Как пишет «Финмаркет», Артемьев отвечал на вопрос о прогнозе по стоимости нефтепродуктов.

«Цены на бензин по итогам 2019 года вырастут в пределах инфляции. К концу года будет сезонное падение цен на бензин и дизель, а средние показатели по году за пределы инфляции не выйдут. Как вы знаете, мы на многие годы бессрочно установили специальную компенсацию из бюджета в случае резкого повышения мировых цен (на нефть). Это гарантирует населению, что у нас не будет всплесков цен на внутреннем рынке, даже если цены будут расти на мировом рынке», – подчеркнул глава ФАС.

Отметим, согласно прогнозу Банка России, опубликованному сегодня, инфляция по итогам года должна составить 3,2–3,7%. Причем в ЦБ надеются, что в начале 2020-го годовая инфляция может опуститься даже ниже 3%.



