Скрывавшийся два года петербуржец попался, когда прятал и фотографировал закладку на глазах у полицейского

Кировский районный суд приговорил петербуржца к 5 годам и 7 месяцам колонии строгого режима за распространение наркотиков. Попался мужчина глупо, как в плохом анекдоте.

Как сообщает городская прокуратура, Борис Вольвач в первый раз попался в ноябре 2017 года, после чего успешно скрывался от правоохранительных органов. Но в феврале 2019-го, изрядно употребив, он попытался спрятать полученные от соучастника наркотики у дома 2/1 по проспекту Ветеранов. Мужчина прятал свёртки и фотографировал место «клада» для покупателей. Интересно, что делал он это так увлечённо, что не заметил сотрудника полиции, который приехал на другое происшествие и стоял рядом.

«С учетом личности Вольвача, суд признал его виновным, назначил наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в прокуратуре Петербурга.

Приговор в законную силу не вступил.



