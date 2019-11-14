«У них можно исполнять четверные прыжки в короткой программе». Фигуристка Трусова хочет соревноваться с мужчинами

Победительница этапа Гран-при по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о желании соревноваться с мужчинами. В интервью Olympic Channel 14 ноября она объяснила, что ее привлекает в этой идее.

«Соревноваться с мужчинами? Не знаю, как это будет выглядеть, но я хочу. Меня привлекает, что у них можно исполнять четверные прыжки в короткой программе», — сказала Трусова.

Напомним, в октябре 2019 года на командном турнире Japan Open в Японии Трусова стала первой в истории фигуристкой, исполнившей в одной программе четыре четверных прыжка. Однако есть вероятность, что это не поможет ей выиграть Олимпиаду в 2022 году. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».



