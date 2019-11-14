«В сомнительную акцию включились и депутаты». В Федерации профсоюзов назвали незаконной парламентскую проверку работы организации

Зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков считает незаконным намерение петербургских депутатов провести «анализ» работы регионального отделения организации. Так он в разговоре с «Фонтанкой» 14 ноября прокомментировал решение парламента города организовать рабочую группу, которая займется мониторингом деятельности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области.

«В том виде, в котором цель этой рабочей группы сейчас сформулирована – "анализ деятельности", – она расходится с требованиями российского законодательства и международных норм, которые закрепляют независимость профсоюзов от органов государственной власти и запрещают вмешательство в их работу», – заявил он.

У организации нет формальных оснований связывать решение петербургских депутатов с претензиями, которые месяц назад высказала в адрес руководства ФНПР спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, заявил Александр Шершуков. Однако он отметил, что после высказываний председателя верхней палаты парламента «существенная часть членских организаций Федерации в разных регионах получили запросы со стороны Следственного комитета с просьбой предоставить информацию о том, как используется имущество». «В Петербурге в эту сомнительную акцию включились и депутаты. Почему именно Петербург — можем только строить предположения. Возможно, это связано, например, с именами сенаторов от города», – сказал он.

Рабочую группу по анализу деятельности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти депутаты городского Заксобрания организовали 14 ноября. Как пояснила «Фонтанке» член фракции «Единой России» Елена Киселева, у жителей и депутатов есть множество вопросов о том, как профсоюзы используют имущество и организуют летний отдых. Ранее на федеральном уровне аналогичным вопросом задалась и Валентина Матвиенко, сенатор от Петербурга. После того, как она предложила проверить, сколько собственности профсоюзы продали и как распорядились выручкой, в офис ФНПР пришли сотрудники ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.





Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков ранее связывал визит силовиков с желанием отобрать у организации долю в компании «Кавминкурортресурсы», которая добывает минеральную воду. «Год назад относительно этой структуры в ФНПР поступали запросы со стороны богатых и уважаемых людей, предложения отдать им долю в компании», – заявил «Фонтанке» Александр Шершуков. Нынешний конфликт профсоюзов с органами власти он рассматривает как продолжение этого сюжета.

Федерация профсоюзов Петербурга и Ленинградской области входит в состав ФНПР, однако общероссийская организация не является учредителем региональной. Городскую Федерацию профсоюзов с 2005 года возглавляет Владимир Дербин, бывший вице-губернатор Петербурга.