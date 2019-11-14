Происшествия
Тайные жертвователи «скидываются» на защиту Соколова и похороны Анастасии Ещенко
Адвоката историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и последующем расчленении 24-летней Анастасии Ещенко, оплачивают тайные поклонники экс-доцента.
Как рассказал «Фонтанке» 14 ноября защитник Соколова Александр Почуев, средства собирает инициативная общественная группа. Имена жертвователей адвокат раскрывать не стал, объяснив это тем, что «дело щепетильное, и люди хотят оставаться вне прессы».
Также, по словам Почуева, историк за чужой счёт хочет помочь родным покойной Анастасии с оплатой похорон, правда, не знает, как это сделать – контактов близких девушки у него якобы нет.
Ранее адвокат обжаловал арест своего подзащитного.
Олега Соколова арестовывали 11 ноября. На заседании историк разрыдался, вспоминая ночь убийства, однако воодушевился, рассказывая о своих научных достижениях. «Фонтанка» подробно освещала процесс. Тогда ещё доцент истфака СПбГУ (Соколова уже уволили из университета) сказал, что убил Ещенко в ссоре, однако 14 ноября стало известно, что он стрелял в девушку, когда она спала.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.