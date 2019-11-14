Тайные жертвователи «скидываются» на защиту Соколова и похороны Анастасии Ещенко

Адвоката историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и последующем расчленении 24-летней Анастасии Ещенко, оплачивают тайные поклонники экс-доцента.

Как рассказал «Фонтанке» 14 ноября защитник Соколова Александр Почуев, средства собирает инициативная общественная группа. Имена жертвователей адвокат раскрывать не стал, объяснив это тем, что «дело щепетильное, и люди хотят оставаться вне прессы».

Также, по словам Почуева, историк за чужой счёт хочет помочь родным покойной Анастасии с оплатой похорон, правда, не знает, как это сделать – контактов близких девушки у него якобы нет.

Ранее адвокат обжаловал арест своего подзащитного.

Олега Соколова арестовывали 11 ноября. На заседании историк разрыдался, вспоминая ночь убийства, однако воодушевился, рассказывая о своих научных достижениях. «Фонтанка» подробно освещала процесс. Тогда ещё доцент истфака СПбГУ (Соколова уже уволили из университета) сказал, что убил Ещенко в ссоре, однако 14 ноября стало известно, что он стрелял в девушку, когда она спала.



