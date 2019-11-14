Дольщики долгостроя "Мейн Хаус" в Калининском районе получат ключи от квартир после 19 лет ожидания

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, который не могли достроить почти 20 лет. Жилой комплекс "Мейн Хаус" на Гражданском проспекте строился с 2000 года. Как сообщает 14 ноября компания Glorax Developmеnt, закончившая это строительство, работа заняла три года, и скоро 240 семей дольщиков получат ключи от квартир.



Строительство этого жилого комплекса начинала компания "Чесма-Инвест" в 2000 году, но через пять лет она обанкротилась. Компания-преемник тоже не справилась с задачей, и завершить проект удалось только после передачи проекта третьему участнику процесса – Glorax Development. Компания обязалась предоставить жильё всем обманутым дольщикам именно в этом доме, несмотря на то, что их квартиры занимали больше половины жилого комплекса и строить пришлось в убыток, отмечает застройщик. Для завершения разработали новую проектную документацию, перезаключили необходимые договоры и построили с нуля четырехсекционный дом высотой 23 этажа.

Общая площадь "Мейн Хаус" – 34 тыс. кв. м, всего в комплексе 402 квартиры. Кроме ЖК "Мейн Хаус" Glorax Development завершила еще два долгостроя той же "Чесма-Инвест": "Твин Хаус" во Фрунзенском районе и "Шерлок Хаус" – в Выборгском. Оба дома уже заселены.

