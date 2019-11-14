Минстрой предложил отменить обязательный переход на закрытую систему горячего водоснабжения. Об этом просил Смольный

Минстрой разработал законопроект, который отменяет обязательный отказ с 2022 года от централизованных открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Ранее об этом просил Смольный.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно нему, утрачивает силу часть 9 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении». В ней говорится: «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Одновременно законопроект говорит, что правительство должно придумать порядок оценки экономической эффективности перевода систем на закрытые. Без такой оценки схему теплоснабжения нельзя утверждать.

Ранее Смольный пытался отговорить федеральные власти вводить уравниловку. В открытых системах горячая вода и для отопления и для водоснабжения поступает с котельных; в закрытых холодная вода приходит к дому в индивидуальный тепловой пункт, нагревается в теплообменнике от воды для отопления — и потом уходит в краны по внутренним сетям дома.





В Петербурге порядка 90% потребителей города получают горячую воду с котельных по открытой системе. Это значит, что к 2022-му надо было переподключить порядка 14 тысяч жилых домов, не считая учреждений. По подсчетам комитета по энергетике, только прямые минимальные расходы составили бы около 76 млрд рублей; по некоторым расчетам, сумма могла вырасти до 200 млрд. При этом все расходы необходимо было учитывать в тарифе.

Поправки Смольного в 190-ФЗ «О теплоснабжении» сводились к тому, что срок перехода на закрытую систему устанавливается «при условии наличия в схеме теплоснабжения обоснования экономической эффективности реализации мероприятий» или «в случае нарушений требований к качеству и безопасности воды».