Один выезд на «встречку» – семеро пострадавших, включая детей. На Средневыборгском водитель проигнорировал ПДД

Четверо взрослых и трое детей получили травмы в столкновении двух машин на трассе в Выборгском районе Ленобласти. К аварии привел выезд на встречную полосу.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 14:20 на 51-м километре дороги А-125 Молодежное – Верхнее Черкасово, известной также как Средневыборгское шоссе. По предварительным данным, 29-летний мужчина на автомобиле Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 33-летней женщины.

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажир «Митсубиши» и четверо пассажиров «Хёндэ»: один взрослый, двое мальчиков 2014 и 2018 годов рождения и девочка 2010 года рождения. Пострадавших увезли до прибытия полиции, насколько тяжелые у них травмы, устанавливается.



